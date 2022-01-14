Непогода в Киеве, массовые заминирования и парковка машины Кличко: новости Киева за неделю

Киев засыпало снегом, после чего город сковали серьезные морозы. Почти каждый день в столице минировали объекты критической инфраструктуры и школы. Водитель мэра Виталия Кличко нагло нарушил правила парковки. Читайте главные новости Киева за 10 – 14 января.

Главные новости Киева за 10 – 14 января:

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Киевляне всю неделю страдали от непогоды

Киев засыпало снегом / Фото "5 канал"

Всю ночь на 10 января в Киеве шел масштабный снегопад, который превратил некоторые дороги столицы в каток. С помощью почти 200 единиц техники коммунальщики убирали снег всю ночь, а также обрабатывали проезжую часть противогололедными средствами. Несмотря на огромное количество снега, киевавтодоровцам удалось сделать большинство дорог относительно расчищенными, однако из-за непогоды столица все равно остановилась в пробках.

Усиленный режим коммунальщики несли и 11 января, поскольку на улице наблюдалась плюсовая температура, а синоптики прогнозировали похолодание.

Уже следующей ночью, 12 января, столбики термометров начали показывать -14 градусов. Впрочем, это не привело к ухудшению транспортной ситуации, поскольку коммунальщики справились с задачей.

Очень холодная погода длилась недолго, уже 14 января заморозки сменились плюсовой температурой, но на город обрушились дождь и ветер.

Постоянные "заминирования"

Для полиции, взрывотехников и кинологов рабочая неделя была крайне тяжелой, поскольку каждый день им приходилось проверять множество объектов на предмет взрывчатки. К счастью, ни в одном случае не нашли ничего опасного, однако город понес серьезные убытки.

10 января аноним сообщил о якобы наличии взрывчатки в торговом центре "Глобус", а также в ТРЦ "Проспект" и в Retroville.

Уже на следующий день, 11 января в СБУ поступила информация о заминировании всех школ. В большинстве заведений эвакуацию не проводили, так что на учебном процессе инцидент никак не сказался. Проверки зданий школ продолжались до 20:00.

В среду, 12 января, телефонные террористы атаковали стратегически важные объекты Киева. Неизвестные "заминировали" станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальную" и "Театральную". Закрывать пришлось и узлы пересадок между ветвями подземки.

Кроме того, взрывчатку искали во многих ТРЦ, а также на территориях аэропортов "Жуляны" и "Борисполь".

Фейковые заминирования продолжались и 13 января. Проверки продолжались в нескольких школах и на территории ряда ТРЦ.

Ограбление Алексея Куликова

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10 января стало известно о дерзком нападении, которое совершили двое рецидивистов неподалеку от Воздухофлотского путепровода. Жертвой злоумышленников стал известный ведущий Алексей Куликов.

По словам журналиста, злоумышленники попросили у него прикурить, а когда тот полез в карман, – начали жестокое избиение. Сбив Куликова с ног, нападавшие забрали у него деньги, мобильный и банковскую карту и скрылись.

Пострадавший пешком дошел до отделения полиции и написал заявление. Вскоре злоумышленников нашли. Ими оказались ранее судимые 23-летние ребята из Николаевской области и Волыни.

Смотрите видео рассказа Андрея Куликова о нападении:

Застройщик выбросил людей из общежития на мороз

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11 января на улице Метрологической начали демонтировать здание общежития Национальной академии наук. В помещении оставались жить по меньшей мере 2 семьи, однако это не помешало застройщику.

Как утверждают местные жители, титушки силой вытащили всех из помещения и заблокировали вход. После этого строители с помощью тяжелой техники начали уничтожать здание вместе с вещами людей.

На место происшествия вызвали полицейских, которые в конфликт не вмешивались. Впоследствии в полиции рассказали, что открыли в отношении представителей застройщика уголовное производство о самоуправстве.

Теперь правоохранители будут проверять, были ли действия рабочих законными.

Нарушение ПДД водителем Кличко

13 января элитную Toyota Sequoia, на которой ездит мэр столицы, увидели припаркованной с нарушением правил. Водитель Виталия Кличко бросил машину неподалеку от пешеходного перехода на улице Рейтарской. Фото нарушения мгновенно разлетелось соцсетями, а впоследствии на него отреагировал сам руководитель КГГА.

По словам Кличко, его водитель действительно нарушил правила, но это заметили инспекторы на парковке, которые выписали ему штраф. С помощью сервиса "Киев Цифровой" ему пришлось пополнить бюджет на 357 гривен.

Водитель Кличко быстро уплатил штраф / Фото Виталия Кличко