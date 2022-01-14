Найголовніші новини Києва за 10 – 14 січня:

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Кияни увесь тиждень потерпали від негоди



Київ засипало снігом / Фото "5 канал"

Усю ніч на 10 січня у Києві йшов масштабний снігопад, який перетворив деякі дороги столиці на ковзанку. За допомогою майже 200 одиниць техніки комунальники прибирали сніг усю ніч, а також обробляли проїзну частину протиожеледними засобами. Не зважаючи на величезну кількість снігу, київавтодорівцям вдалося зробити більшість доріг відносно розчищеними, однак через негоду столиця все одно зупинилася у заторах.

Посилений режим комунальники несли й 11 січня, оскільки на вулиці спостерігалася плюсова температура, а синоптики прогнозували похолодання.

Вже наступної ночі, 12 січня, стовпчики термометрів почали показувати -14 градусів. Втім, це не призвело до погіршення транспортної ситуації, оскільки комунальники впоралися з завданням.

Дуже холодна погода тривала недовго, вже 14 січня заморозки змінилися плюсовою температурою, але на місто обрушилися дощ та вітер.

Постійні "замінування"

Для поліції, вибухотехніків та кінологів робочий тиждень був вкрай важким, оскільки кожного дня їм доводилося перевіряти безліч об'єктів на предмет вибухівки. На щастя, у жодному випадку не знайшли нічого небезпечного, однак місто понесло серйозних збитків.

10 січня анонім повідомив про нібито наявність вибухівки у торговельному центрі "Глобус", а також у ТРЦ "Проспект" та у Retroville.

Вже наступного дня, 11 січня до СБУ надійшла інформація про замінування всіх шкіл. У більшості закладів евакуацію не проводили, то ж на навчальному процесі інцидент ніяк не позначився. Перевірки будівель шкіл тривали до 20:00.

У середу, 12 січня, телефонні терористи атакували стратегічно важливі об'єкти Києва. Невідомі "замінували" станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальну" та "Театральну". Зачиняти довелося й вузли пересадок між гілками підземки.

Крім того, вибухівку шукали у багатьох ТРЦ, а також на територіях аеропортів "Жуляни" та "Бориспіль".

Фейкові замінування тривали й 13 січня. Перевірки тривали у кількох школах та на території низки ТРЦ.

Пограбування Олексія Куликова

До теми Кричали, що 90-ті повертаються: журналіст Куликов розповів подробиці нападу та пограбування

10 січня стало відомо про зухвалий напад, який скоїли двоє рецидивістів неподалік від Повітрофлотського шляхопроводу. Жертвою зловмисників став відомий ведучий Олексій Куликов.

За словами журналіста, зловмисники попросили у нього прикурити, а коли той поліз у кишеню, – почали жорстоке побиття. Збивши Куликова з ніг, нападники забрали у нього готівку, мобільний та банківську картку та втекли.

Потерпілий пішки дійшов до відділку поліції та написав заяву. Невдовзі зловмисників знайшли. Ними виявилися раніше судимі 23-річні хлопці з Миколаївщини та Волині.

Дивіться відео розповіді Андрія Куликова про напад:

Забудовник викинув людей з гуртожитку на мороз

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11 січня на вулиці Метрологічній почали демонтувати будівлю гуртожитку Національної академії наук. У приміщенні залишалися жити щонайменше 2 сім'ї, однак це не стало на заваді забудовника.

Як стверджують місцеві мешканці, тітушки силою витягли всіх з приміщення та заблокували їм вхід. Після цього будівельники за допомогою важкої техніки почали знищувати будівлю разом з речами людей.

На місце події викликали поліцейських, які у конфлікт не втручалися. Натомість згодом у поліції розповіли, що відкрили стосовно представників забудовника кримінальне провадження про самоправство.

Тепер правоохоронці перевірятимуть, чи були дії робочих законними.

Порушення ПДР водієм Кличка

13 січня елітну Toyota Sequoia, якою катається мер столиці, побачили припаркованою з порушенням правил. Водій Віталія Кличка залишив машину неподалік від пішохідного переходу на вулиці Рейтарській. Фото порушення миттєво розлетілося соцмережами, а згодом на нього відреагував сам керівник КМДА.

За словами Кличка, його водій справді порушив правила, але це помітили інспектори з паркування, які виписали йому штраф. За допомогою сервісу "Київ Цифровий" чоловіку довелося поповнити бюджет на 357 гривень.



Водій Кличка швидко сплатив штраф / Фото Віталія Кличка