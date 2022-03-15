В нескольких районах Киева слышали взрывы: ракета могла попасть в жилой квартал
Источник:телеграм-канал "Зеркало недели"
В ночь на 15 марта в Киеве снова объявили воздушную тревогу. После этого, сообщают СМИ, в разных районах столицы прогремели взрывы.
Как пишут в соцсетях, под утро было слышно по меньшей мере 4 взрыва – два в 4:00 и еще два в 5:00. Последние могли быть где-то на Левом берегу.
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Оккупанты могли попасть в жилой дом
Местные жители рассказали, что взрывы были мощными. "Аж дом дрогнул, на улицах сработала автомобильная сигнализация", – пишут они.
По предварительной информации, выпущенные россиянами ракеты попали по жилому кварталу в центре города. Вспыхнул масштабный пожар.Обратите внимание: воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45. Сигнала об отбое по состоянию на 5:40 еще не было. Пожалуйста, не покидайте укрытие.
В то же время в телеграм-канале, который пишет о мониторинге военной активности в Беларуси, сообщили о запуске нескольких ракет из Мозыря. Официального подтверждения этому пока нет.
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