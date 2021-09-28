Несмотря на запрет СБУ: в Киеве до сих пор продают билеты на концерт Моргенштерна

В Киеве до сих пор продают билеты на концерт Моргенштерна, который запланировали на 16 ноября. Хотя известно, что российский рэпер не сможет приехать в Украину из-за запрета СБУ.

Концерт должен был состояться 16 ноября. Продажу билетов заметили на нескольких сайтах 28 сентября.

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СБУ давно запретила

В интернете продолжают продавать билеты на концерт российского рэпера Моргенштерна. Цена билетов от 690 до 4490 гривен.

Люди продают их несмотря на то, что СБУ дважды запретила ехать рэперу в Украину. Продажа билетов продолжается минимум на 3 сайтах.



Билеты на концерт Моргенштерна в Киеве продают / Скриншот Kontramarka

Почему Моргенштерну запретили въезд в Украину

В своем творчестве Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости.

Также певец способствует распространению и употреблению наркотиков и психотропных веществ.

Мол, из-за этого есть угроза возникновения конфликтов с участием организаторов и участников его концертов.

Имя россиянина фигурирует в "черном списке" дважды, а именно как: Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя) и Моргенштерн Алишер Тагирович.

Моргенштерн анонсировал свои концерты еще в Запорожье и Харькове. В сети их также до сих пор продают.