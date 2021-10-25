Неуправляемая Infinity устроила ночные "полеты" на проспекте Победы и оказалась в клумбе

На проспекте Победы в Киеве автомобиль Infinity мчался на бешеной скорости и вылетел в клумбу. Перед этим внедорожник врезался в отбойник. Опасная авария случилась в ночь на 25 октября.

Известно, что машина двигалась в направлении центра. После столкновения с отбойником ее занесло с левой полосы вправо и выбросило на зеленую зону.

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Водитель внедорожника врезался в отбойник и вылетел на клумбу / Фото Magnolia TV

Водитель замел следы

Свидетель аварии рассказал полиции, что видел как компания из Infinity сразу же пересела в другую машину и уехала восвояси. В конце концов правоохранителям удалось связаться с владельцем внедорожника, однако его объяснения дтп оказались противоречивыми.

Авария произошла вблизи торгового центра Smart Plaza, что возле метро "Политехнический институт".

Из-за бешеной скорости водитель авто потерял управление / Фото Magnolia TV

То ли воры, то ли жена

Мужчина отреагировал на новость о дорожно-транспортном происшествии на удивление спокойно. Сперва он предположил, что его машину могли угнать.

Впрочем, впоследствии владелец заверил полицейских, что за рулем была его жена, которая после аварии сама вызвала скорую помощь. Однако на самом деле с места автотрассы никого не госпитализировали.

Компания, которая ехала в машине, быстро скрылась с места происшествия на другой машине / Фото Magnolia TV

Убийственная авария на встречке в Киеве: похожее

В Голосеевском районе столицы 21 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Volkswagen Caddy на полном ходу влетел в грузовик и погиб на месте трагедии. Его тело из искореженного металла спасателям пришлось деблокировать спецсредствами.