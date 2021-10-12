Известно, что машины не разминулись в километре от контрольно-пропускного пункта на Житомирской трассе – на улице Героев Обороны в направлении Белогородки.

Актуальное В Киеве пьяный водитель на скорости снес пешехода на переходе и скрылся

ДТП під Києвом, легковик влетів у Камаз, водій загинув на місці
Водитель легковушки на большой скорости влетел в грузовик под Белогородкой / Фото dtp.kiev.ua

Смертельна аварія на Житомирській трасі, зіштовхнулися Mitsubishi Lancer і Камаз
Смертельное столкновение произошло возле Житомирской трассы / Фото dtp.kiev.ua

Смерть в металлической ловушке

Водителя легковушки от мощного удара зажало между обломками его авто. На момент прибытия медиков мужчина был еще жив.

Врачи ввели ему обезболивающее и поставили капельницы, однако спасти пострадавшего не удалось. Когда на место аварии приехали спасатели, они доставали из искореженной машины уже тело.

Біля Житомирської траси трапилася аварія, загинув водій легковика, ДТП під Києвом
От удара легковушка превратилась в груду металла / Фото dtp.kiev.ua

Смертельна ДТП під Києвом, загинув водій Mitsubishi
Медики не смогли спасти пострадавшего, которого зажало обломками авто / Фото dtp.kiev.ua

Жуткое столкновение поезда с комбайном: еще одна резонансная авария

В Киевской области водитель комбайна спровоцировал столкновение с поездом Бахмут – Львов. Он выехал на пути, стараясь успеть проскочить. В результате повреждения получили шесть вагонов и локомотив. К счастью, никто из людей не пострадал.