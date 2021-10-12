Відомо, що машини не розминулися в кілометрі від контрольно-пропускного пункту на Житомирській трасі – на вулиці Героїв Оборони у напрямку Білогородки.

Актуальне У Києві вщент п'яний водій на швидкості зніс пішохіда на переході та втік



Водій легковика на великій швидкості влетів у вантажівку під Білогородкою / Фото dtp.kiev.ua



Смертельне зіткнення трапилося біля Житомирської траси / Фото dtp.kiev.ua

Смерть у металевій пастці

Водія легковика від потужного удару зажало між уламками його авто. На момент прибуття медиків чоловік був іще живий.

Лікарі вели йому знеболювальне та поставили крапельниці, однак врятувати потерпілого не вдалося. Коли на місце аварії приїхали рятувальники, вони діставали з понівеченої автівки уже тіло.



Від удару легковик перетворився на купу металу / Фото dtp.kiev.ua



Медики не змогли врятувати потерпілого, якого зажало уламками авто / Фото dtp.kiev.ua

Моторошне зіткнення потяга з комбайном: ще одна резонансна аварія

У Київській області водій комбайна спровокував зіткнення із потягом Бахмут – Львів. Він виїхав на колії, намагаючись встигнути проскочити. В результаті пошкоджень зазнали шість вагонів та локомотив. На щастя, ніхто з людей не постраждав.