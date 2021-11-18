"Новая почта" впервые доставила посылки из Киева во Львов беспилотником

Компания "Новая почта" впервые успешно доставила посылки из Киева во Львов с помощью беспилотника. Это произошло 17 ноября.

В целом такой способ доставки в Украине испытали во второй раз. Первый маршрут пролегал между Киевом и Харьковом.

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Беспилотник преодолел расстояние в 500 километров / Фото пресс-службы "Новой почты"



Аппарат доставил во Львов 10 посылок общим весом 2 килограмма / Фото пресс-службы "Новой почты"

Почтовый прорыв

Беспилотник преодолел расстояние в 500 километров и доставил во Львов 10 посылок, общий вес которых составлял более 2 килограммов.

Летательный аппарат взлетел в 9:00 с площадки Киевского инновационного терминала.

Пока этот и предыдущий полеты были тестовыми, но в 2022 году "Новая почта" хочет сделать такую доставку между городами-миллионниками постоянной.

Для "Новой почты" – это первый опыт доставки груза беспилотником с терминала на терминал. Поскольку во время первого тестового полета беспилотником из Киева в Харьков точками сообщения были городские аэродромы,

– рассказал директор департамента по исследованиям и разработке "Новой почты" Владимир Масюк.

Он уточнил, что для полета из Киева во Львов использовали беспилотник с вертикальным взлетом. Благодаря этому аппарату не нужно разгоняться и тормозить. Поэтому грузы он может точно доставлять к заданному месту назначения.

Беспилотник может поднимать в воздух до 16 килограммов груза. Максимальная высота его полета – 900 метров, а время работы в воздухе – 12 часов без дополнительной подзарядки. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 километров. Кроме того, он оснащен еще и резервными каналами связи, благодаря которым воздушным "почтальоном" можно управлять из любой точки Украины.



Впервые доставка была выполнена от терминала к терминалу / Фото пресс-службы "Новой почты"



Пока полеты были экспериментальными, но со временем "Новая почта" хочет сделать их постоянными между городами-миллионниками / Фото пресс-службы "Новой почты"

Как будет работать новая доставка

Сначала посылки загружают в отсек беспилотника непосредственно на сортировочном терминале. После этого они отправляются по заданному маршруту.

В воздухе аппарат по сути функционирует как обычный самолет, поэтому может распознавать все препятствия и доставлять посылки целыми и невредимыми.

"Первая ласточка" беспилотной доставки в Украине

Первый рейс беспилотника "Новой почты" из Киева в Харьков состоялся 29 июля. Аппарат взлетел с аэродрома "Чайки" и сел на аэродроме "Коротич". Тогда в компании похвастались, что первыми в мире решились на полет беспилотного летательного аппарата длиной в 480 километров.