Новые автобусы не вышли на маршруты после дерзкого нападения титушек

Руководство частной компании, владеющей автобусами Volvo Hybrid, не выпустило транспортные средства на работу 24 сентября. На фирме опасаются новых провокаций титушек.

Директор компании перевозчика Сергей Бородин прокомментировал нападения на новенькие автобусы. По его словам, к ним причастны другие перевозчики, которые не хотят вкладывать деньги и менять подвижной состав маршруток.

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Также представитель пострадавшей стороны говорит, что имеет предположение, кто мог быть среди нападавших.

Нападавших пытались задержать

По словам водителя автобуса №150, которому разбили стекло молотком, нападение произошло около 16:00 на остановке "Кирилловская церковь".

Мужчина вышел из маршрутки, достал из куртки молоток и начал колотить им по лобовому стеклу. В это время в салоне были пассажиры – преимущественно женщины с детьми.

Именно пассажирки пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться с помощью подельника.

Нападение на второй автобус этого же маршрута произошло на конечной остановке на Троещине. Там мужчина бросил камни в лобовое стекло.



Это перевозчики, которым КГГА предложило в ближайшее время начать менять подвижной состав, улучшать качество обслуживания, а они просто не хотят... ну, это если бы первый вариант развития этих событий. А второй ... я не могу утверждать, но у нас еще есть 205 маршрут, который уже неделю терроризирует так называемая общественная организация "Украинский стяг",

– подчеркнул Бородин.

В то же время представители общественной организации, которую подозревают в нападении, отрицают свою причастность к инциденту. Активисты говорят, что борются с нелегальными перевозчиками в правовом поле, а их целью является "комфортные перевозки в Киеве с обновленным подвижным составом".