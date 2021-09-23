Обчистил и скрылся: полиция Киева задержала в Одессе мужчину со 105 тысячами долларов

В аэропорту Одессы столичная полиция задержала мужчину со 105 тысячами долларов. Злоумышленник украл их из сейфа товарища, пока того не было дома.

Сообщение правоохранителям об ограблении поступило от самого пострадавшего. Инцидент произошел на улице Михаила Бойчука. Владелец жилья вернулся домой и заметил, что его сейф поврежден, а немалая сумма денег исчезла.

Интересно В России полицейский украл у задержанного 30 тысяч фальшивых рублей и пошел тратить

"Домушником" оказался товарищ

На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа. Пообщавшись с пострадавшим, она установила, что к преступлению может быть причастен его знакомый иностранец 1975 года рождения.

Этот мужчина имел доступ к жилью потерпевшего и решил воспользоваться его отсутствием. Сейф он открыл с помощью инструментов и забрал оттуда доллары.

Поймали в последний момент

Правоохранители быстро установили, где находится подозреваемый, и задержали его на аэродроме в Одессе. Иностранец как раз собирался покинуть Украину. Во время осмотра у мужчины нашли украденные деньги.

Падкий к чужим деньгам лишится свободы и имущества

По факту кражи следователи уже открыли уголовное производство. Теперь правонарушителю грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Иностранцу уже сообщили о подозрении и должны взять под стражу.

Ресторанная банда: похожий случай

В Киеве задержали трех воров, которые воровали кошельки у людей в ресторане. Преступники прикидывались обычными посетителями и выбирали себе "мишенями" тех, кто сидел неподалеку.