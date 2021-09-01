Объезжал затор по трамвайным путям: киевский таксист сбил школьника на переходе

В Киеве водитель Chevrolet снес подростка, который переходил дорогу в разрешенном месте на зеленый свет. Когда школьник переходил, водитель одной из служб такси решил объехать затор по трамвайным путям.

Инцидент произошел днем ​​1 сентября на Привокзальной улице в Дарницком районе Киева. Из-за ряда наглых нарушений водителем Chevrolet подросток оказался на асфальте.

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Впрочем, юноша довольно быстро поднялся на ноги и, вроде бы, не получил серьезных травм.

Даже не вышел из машины

ЧП произошло около 12:00. На участке дороги образовалась пробка, так как многие водители ждали разрешенного для движения сигнала на нескольких светофорах.

Чтобы не ждать, таксист на Chevrolet решил промчаться на красный по трамвайным путям. На небольшой скорости он сбил ребенка.

После ДТП водитель даже не вышел к потерпевшему. Он сидел в машине, тогда как к парню подошли другие очевидцы инцидента.

Когда пострадавшего увели с дороги, виновник аварии скрылся с места. При этом он продолжил движение по путям, что является нарушением правил дорожного движения.

Свидетели говорят, что на место происшествия вызвали скорую и полицию. Номера и видео самой аварии передали патрульным.

Смотрите видео с места наезда на подростка таксистом в Киеве: