Объезжал затор по трамвайным путям: киевский таксист сбил школьника на переходе
Источник:"Киев оперативный"
В Киеве водитель Chevrolet снес подростка, который переходил дорогу в разрешенном месте на зеленый свет. Когда школьник переходил, водитель одной из служб такси решил объехать затор по трамвайным путям.
Инцидент произошел днем 1 сентября на Привокзальной улице в Дарницком районе Киева. Из-за ряда наглых нарушений водителем Chevrolet подросток оказался на асфальте.
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Впрочем, юноша довольно быстро поднялся на ноги и, вроде бы, не получил серьезных травм.
Даже не вышел из машины
- ЧП произошло около 12:00. На участке дороги образовалась пробка, так как многие водители ждали разрешенного для движения сигнала на нескольких светофорах.
- Чтобы не ждать, таксист на Chevrolet решил промчаться на красный по трамвайным путям. На небольшой скорости он сбил ребенка.
- После ДТП водитель даже не вышел к потерпевшему. Он сидел в машине, тогда как к парню подошли другие очевидцы инцидента.
- Когда пострадавшего увели с дороги, виновник аварии скрылся с места. При этом он продолжил движение по путям, что является нарушением правил дорожного движения.
Свидетели говорят, что на место происшествия вызвали скорую и полицию. Номера и видео самой аварии передали патрульным.
Смотрите видео с места наезда на подростка таксистом в Киеве: