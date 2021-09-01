Інцидент стався вдень 1 вересня на Привокзальній вулиці у Дарницькому районі Києва. Через низку нахабних порушень водієм Chevrolet підліток опинився на асфальті.

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Втім, хлопець досить швидко підвівся на ноги та, начебто, не отримав серйозних травм.

Навіть не вийшов з машини

Надзвичайна подія сталася близько 12:00. На ділянці дороги утворився затор, оскільки багато водіїв чекали дозволеного для руху сигналу на кількох світлофорах.

Щоб не чекати, таксист на Chevrolet вирішив промчати на червоне трамвайними коліями. На невеликій швидкості він збив дитину.

Після ДТП водій навіть не вийшов до потерпілого. Він сидів у машині, тоді як до хлопця підійшли інші очевидці інциденту.

Коли постраждалого відвели з дороги, винуватець аварії втік з місця. При цьому він продовжив рух коліями, що є порушенням правил дорожнього руху.

Свідки кажуть, що на місце події викликали швидку та поліцію. Номера та відео самої аварії передали патрульним.

Дивіться відео з місця збиття підлітка таксистом у Києві: