Інцидент стався вдень 1 вересня на Привокзальній вулиці у Дарницькому районі Києва. Через низку нахабних порушень водієм Chevrolet підліток опинився на асфальті.
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Втім, хлопець досить швидко підвівся на ноги та, начебто, не отримав серйозних травм.
Навіть не вийшов з машини
- Надзвичайна подія сталася близько 12:00. На ділянці дороги утворився затор, оскільки багато водіїв чекали дозволеного для руху сигналу на кількох світлофорах.
- Щоб не чекати, таксист на Chevrolet вирішив промчати на червоне трамвайними коліями. На невеликій швидкості він збив дитину.
- Після ДТП водій навіть не вийшов до потерпілого. Він сидів у машині, тоді як до хлопця підійшли інші очевидці інциденту.
- Коли постраждалого відвели з дороги, винуватець аварії втік з місця. При цьому він продовжив рух коліями, що є порушенням правил дорожнього руху.
Свідки кажуть, що на місце події викликали швидку та поліцію. Номера та відео самої аварії передали патрульним.
Дивіться відео з місця збиття підлітка таксистом у Києві: