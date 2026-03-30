В Киеве нашли неразорванную часть дрона: где обнаружили боеприпас

В Киеве полиция обнаружила несдетонированную часть неизвестного беспилотника. Правоохранители уже работают на месте, а граждан призвали быть осторожными.

Нездетонированный боеприпас лежал в лесопарковой зоне. Об этом сообщила полиция.

Что известно о найденном боеприпасе?

По информации полиции Киева, боевую часть дрона заметили в Днепровском районе вблизи Подольско-Воскресенского моста.

Правоохранители сразу прибыли на место находки, а также ограничили доступ к опасной территории.

Полиция обнаружила неразорванную часть БпЛА

Сегодня около 09:00 взрывотехники столичной полиции будут осуществлять контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет,

– отметили в полиции.

Напомним, что, что Россия в ночь на 30 марта атаковала Украину ракетами и "Шахедами", нанеся удары на 7 локациях. Украинская ПВО сбила или подавила 150 вражеских БпЛА.

