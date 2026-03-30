Нездетонований боєприпас лежав у лісопарковій зоні. Про це повідомила поліція.

Що відомо про знайдений боєприпас?

За інформацією поліції Києва, бойову частину дрона помітили у Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста.

Правоохоронці одразу прибули на місце знахідки, а також обмежили доступ до небезпечної території.

Поліція виявила нерозірвану частину БпЛА / Фото поліції

Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить,

– зазначили в поліції.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 30 березня атакувала Україну ракетами та "Шахедами", завдавши ударів на 7 локаціях. Українська ППО збила або подавила 150 ворожих БпЛА.

