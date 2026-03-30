Нездетонированный боеприпас лежал в лесопарковой зоне. Об этом сообщила полиция.
Смотрите также Били "Кинжалом" и почти 450 "Шахедами": как ПВО отразила вражеский террор
Что известно о найденном боеприпасе?
По информации полиции Киева, боевую часть дрона заметили в Днепровском районе вблизи Подольско-Воскресенского моста.
Правоохранители сразу прибыли на место находки, а также ограничили доступ к опасной территории.
Полиция обнаружила неразорванную часть БпЛА / Фото полиции
Сегодня около 09:00 взрывотехники столичной полиции будут осуществлять контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет,
– отметили в полиции.
Напомним, что, что Россия в ночь на 30 марта атаковала Украину ракетами и "Шахедами", нанеся удары на 7 локациях. Украинская ПВО сбила или подавила 150 вражеских БпЛА.
Что еще известно о найденных обломках БпЛА и ракет в Киеве?
Российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками вечером 18 марта, обломки дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра.
Утром 16 марта Россия атаковала Киев БпЛА. Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах города, в частности в Шевченковском районе возле Монумента Независимости.
В Киеве водолазы ГСЧС изъяли из реки части российской ракеты, которой враг атаковал столицу. Обломки, остающиеся в водоемах после обстрелов, представляют серьезную угрозу для людей.