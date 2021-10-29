На Оболони из-за прорыва теплотрассы образовался огромный "гейзер": авария повредила дорогу

В Оболонском районе Киева прорвало теплотрассу. Это произошло на улице Семена Скляренко утром 29 октября.

На кадрах с места происшествия видно, что на месте прорыва образовался настоящий "гейзер", который фонтанирует грязной водой. Кроме того, все вокруг заволокло паром.

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Теплотрассу прорвало в месте, где недавно заменили дорожное покрытие / Скриншот видео

Ремонт дороги сделали несвоевременно

На месте аварии недавно заменили дорожное покрытие. Однако теперь коммунальщикам придется латать не только трубы, но и асфальт.

Впрочем, как утверждают свидетели, аварийщики на улицу Скляренко не спешили, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Между тем в соцсетях киевляне переживают, что из-за инцидента кому-то из них ползимы придется сидеть без отопления.



На месте прорыва образовался гигантский "гейзер" / Скриншот видео



У места аварии все вокруг заволокло паром / Скриншот видео

В Киеве на улице Скляренко прорвало теплотрассу: видео

Последствия прорыва теплотрассы на Оболони: видео

Горячий "потоп" на Олексы Тихого

В Соломенском районе столицы по улице Олексы Тихого также прорвало трубы с горячей водой. Кипяток лился прямо сквозь щели закрытого окна в одну из квартир.