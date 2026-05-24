Один из самых массированных ударов по Киеву за 2 года: как двигались вражеские цели
В ночь на 24 мая российские войска осуществили массированный удар по Киеву. Во время ночной атаки враг применил ракеты и ударные беспилотники.
Об этом сообщают мониторинговые каналы ПВО Радар и monitoring.
Куда летели российские ракеты?
Обстрел Киева ночью 24 мая стал одним из самых массированных за 2025 – 2026 годы.
Известно, что на этот раз россияне уменьшили роль ударных и имитационных дронов из-за малой эффективности, зато основным компонентом удара стали крылатые ракеты типа Х-101, "Калибр" и "Искандер-К".
Кроме этого, враг применил аномальное количество аэробаллистического вооружения за достаточно короткое время.
По предварительной информации, в целом этой ночью российские войска запустили более 50 ракет и до 700 БПЛА различных типов.
На карте, которую создали авторы мониторинговых каналов, можно увидеть, что абсолютное большинство целей летела на Киев, под ударом также оказалась область.
Напомним, в результате массированной атаки на Киев один человек погиб, 44 пострадали.
Сейчас спасатели работают на более чем 40 локациях в разных районах столицы, где фиксируют пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Известно, что во время обстрела существенно пострадали в частности центральные районы: в Шевченковском из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 квадратных метров. В 5-этажном жилом доме также произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи.
Кроме этого, было зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка.