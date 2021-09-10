Обыски в КГГА, отравление детей в школе и гибель хасида в ДТП: главные новости Киева за неделю

Правоохранители провели большое количество обысков в различных департаментах КГГА. В гимназии №19 на Подоле отравились более 170 учеников. В страшном ДТП под Белой Церковью погиб паломник-хасид. Читайте главные новости Киева за неделю 6 – 10 сентября.

Самые главные новости Киева за неделю 6 – 10 сентября:

Смотрите также Самая молодая жертва в Украине: от коронавируса умерла девочка, которой был 21 день

Продолжение сезона обысков в КГГА

9 сентября детективы ГБР провели обыски в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов КГГА. Правоохранители расследуют незаконную передачу земельных участков предпринимателям по заниженной стоимости в самом центре Киева. Сделка привела к убыткам в более 150 миллионов гривен.



Массовые обыски в КГГА продолжаются / Фото прокуратуры Киева

Впрочем, в КГГА говорят, что следователи во время обысков изъяли документы, касающиеся деятельности департаментов в период с 2002 по 2007 год.

Еще один обыск провели уже полицейские 10 сентября. Касался он уголовного производства в отношении земельного участка недалеко от метро "Сырец". Там, на месте заброшенной свалки городские власти решили обустроить сквер, хотя на этом месте должны были бы строить жилой дом.

По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменна, никакой необходимости в обысках не было, поскольку все документы следователям чиновники готовы передать просто на запрос. Кроме того, сквер решили сделать из-за того, что так захотели местные жители.

Также 10 сентября обыск прошел в департаменте здравоохранения КГГА. Следователи СБУ расследуют якобы растрату средств при закупке лекарств для онкобольных. Чиновники якобы заключили договор с частной компанией о поставках лекарств по завышенным ценниками. Убытки от этого составили 6 миллионов гривен.

В гимназии на Подоле отравились почти 200 детей

Обратите внимание В Киеве посреди элитного ЖК строят 10-этажную церковь с апартаментами

6 сентября стало известно о чрезвычайном инциденте, который произошел в гимназии №19 на Подоле. Более 170 учеников заразились норовирусом, который является возбудителем кишечных расстройств. Несмотря на то, что инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, представители власти решили не закрывать учреждение на карантин.

Вместо этого специалисты только обработали помещение школы, а некоторые классы перевели в смешанный режим обучения.

Как отравились дети, пока неизвестно. Работники Госпродпотребслужбы до сих пор проводят анализы образцов воды, готовой еды и продуктов.

В КГГА называют ситуацию полностью контролируемой.

Запуск метро на Виноградарь в Киеве надолго перенесут



Метро на Виноградарь в 2021 году не достроят / Фото Киевметростроя

Киевметрострой пытается через суд перенести срок действия договора с заказчиком-подземкой. Решение об удовлетворении просьбы компании-подрядчика пока не принято, однако в объявленные даты станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" точно не откроют.

В Киевметрострое хотят, чтобы последние сроки окончания строительства метро на Виноградарь отложили с ноября 2021 на май 2023 года. Произошло это якобы из-за недостаточного финансирования проекта – за последние 4 года компания-подрядчик получила лишь 4,07 миллиарда гривен из 5,98 запланированных.

Пожар в общежитии КНЭУ

Около 20:00 8 сентября на улице Дегтяревской, 49 в 4 общежитии Киевского национального экономического университета произошел пожар. Загорелась комната 204а. Все студенты успели вовремя покинуть помещение благодаря быстрому информированию в сообществах в телеграме.

Спасатели ГСЧС через несколько минут после начала пожара прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем.

После пожара в общежитии начали проверять состояние электропроводки, хотя студенты еще 2 года назад говорили о том, что она представляет опасность.

В результате инцидента сгорели вещи некоторых жителей, а также мебель и техника. Несколько комнат оказались затопленными.

Гибель паломника в ДТП

К теме В киевском парке две компании, которые дрались между собой, набросились на Муниципальную охрану

Около 4:00 в селе Чупира Белоцерковского района Киевской области Mercedes Sprinter лоб в лоб столкнулся с другим автобусом.

По данным следствия, 37-летний водитель микроавтобуса, который отвозил хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь" выехал на встречную полосу, по которой ехал автобус. Это произошло якобы из-за того, что его ослепили фары другого транспортного средства.



45-летний паломник погиб мгновенно / Фото полиции Киевщины

После столкновения Mercedes вылетел с дороги и проехал еще несколько десятков метров по полю.

Удар пришелся в место, где сидел 45-летний паломник. Он погиб мгновенно. В результате столкновения другие пассажиры не пострадали.

Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, что повлекло смерть человека.

Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.