Обысков не было, – в КГГА опровергли заявления прокуратуры

Киевская городская прокуратура сообщила 23 февраля об обысках в Киевской городской госадминистрации. Однако руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный опроверг это.

Загуменный заявил, что информация, которую распространила прокуратура, ложна. Он отметил, что никаких обысков по факту злоупотребления служебным положением не было.

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Не в компетенции КГГА

Руководитель аппарата также сообщил, что у них не изымали никаких документов. По информации прокуратуры, обыски происходили из-за того, что чиновники приняли незаконные решения об отмене права пользоваться земельным участком.

"Хочу подчеркнуть, что в целом вопрос прекращения права пользования земельным участком находится вне компетенции аппарата КГГА. Поэтому видим в таких сообщениях прокуратуры давление и попытки дискредитации городских властей", – заявил Загуменный.

Что известно об обысках в КГГА

Киевская городская прокуратура 23 февраля сообщила, что провела обыски в аппарате КГГА и изъяла документы, подтверждающие злоупотребление служебным положением. Речь идет о прекращении права постоянного пользования земельным участком благотворительным фондом "Международный деловой центр".

Однако в КГГА ранее, 22 февраля, заявили, что обыски были. Они отметили, что в суде признали, что права постоянного пользования землей у фонда не было.