Загуменный заявил, что информация, которую распространила прокуратура, ложна. Он отметил, что никаких обысков по факту злоупотребления служебным положением не было.

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Не в компетенции КГГА

Руководитель аппарата также сообщил, что у них не изымали никаких документов. По информации прокуратуры, обыски происходили из-за того, что чиновники приняли незаконные решения об отмене права пользоваться земельным участком.

"Хочу подчеркнуть, что в целом вопрос прекращения права пользования земельным участком находится вне компетенции аппарата КГГА. Поэтому видим в таких сообщениях прокуратуры давление и попытки дискредитации городских властей", – заявил Загуменный.

Что известно об обысках в КГГА

Киевская городская прокуратура 23 февраля сообщила, что провела обыски в аппарате КГГА и изъяла документы, подтверждающие злоупотребление служебным положением. Речь идет о прекращении права постоянного пользования земельным участком благотворительным фондом "Международный деловой центр".

Однако в КГГА ранее, 22 февраля, заявили, что обыски были. Они отметили, что в суде признали, что права постоянного пользования землей у фонда не было.