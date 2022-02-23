Следствие происходит в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением. Информацию об обысках обнародовали 23 февраля.

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Что сделали чиновники

Правоохранители установили, что еще 7 июля 2020 года служебные лица КГГА нарушили Земельный кодекс Украины. Они приняли решение прекратить право пользования земельным участком благотворительным фондом "Международный деловой центр". Эта организация занимается развитием гуманитарных и экономических наук.

Речь идет об участке размером 0,19 гектара в центральной части столицы с нормативно денежной оценкой в более 43,6 миллиона гривен. По информации следствия, чиновники прекратили пользование участком безосновательно.

Что нашли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли документы, на основании которых приняли вышеупомянутое решение. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В прокуратуре отметили, что 10 декабря 2021 года Верховный суд признал решение чиновников в отношении земельного участка незаконным.

У Кличко сказали о давлении на власть

В КГГА отметили, что обыски состоялись 22 февраля и назвали это давлением на работу городских властей. Они заверили, что суд признал – права постоянного пользования землей у фонда не было. Сейчас там функционирует паркинг.

Обратите внимание! Обыски в департаментах, участках КГГА и коммунальных предприятиях продолжаются с мая 2021 года.