Слідство відбувається у межах кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем. Інформацію про обшуки оприлюднили 23 лютого.

До теми Перерва закінчилася: поліція та прокуратура обшукує офіс Київводоканалу

Що вчинили посадовці

Правоохоронці встановили, що ще 7 липня 2020 року службові особи КМДА порушили Земельний кодекс України. Вони ухвалили рішення припинити право користування земельною ділянкою благодійним фондом "Міжнародний діловий центр". Ця організація займається розвитком гуманітарних та економічних наук.

Мовиться про ділянку розміром 0,19 гектара у центральній частині столиці з нормативно грошовою оцінкою у понад 43,6 мільйона гривень. За інформацією слідства, посадовці припинили користування ділянкою безпідставно.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, на підставі яких ухвалили вищезгадане рішення. Наразі триває досудове розслідування.

У прокуратурі зазначили, що 10 грудня 2021 року Верховний суд визнав рішення чиновників щодо земельної ділянки незаконним.

У Кличка сказали про тиск на владу

У КМДА зазначили, що обшуки відбулися 22 лютого й назвали це тиском на роботу міської влади. Вони запевнили, що суд визнав – права постійного користування землею у фонду не було. Наразі там функціонує паркінг.

Зверніть увагу! Обшуки у департаментах, відділках КМДА та комунальних підприємствах тривають з травня 2021 року.