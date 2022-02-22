Справа, через яку правоохоронці "завітали" до департаменту земельних ресурсів, стосується нібито незаконного позбавлення прав на користування землею на вулиці Івана Франка, 28. Заяву про буцімто порушення посадовцями закону написали представники благодійного фонду сприяння розвитку гуманітарних та екологічних наук "Міжнародний діловий центр".

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За словами посадовців, територія, якою користувалися представники фонду, змінила власника. Наразі на ній облаштували муніципальний паркінг.

Верховний суд визнав правоту КМДА



Паркінг, на який претендує благодійний фонд / Фото КМДА

У КМДА підкреслили, що законність позбавлення фонду прав на користування земельною ділянкою вже оскаржували в суді.

За результатами розгляду позову щодо відповідного рішення Київради на сторону влади столиці стали як у першій інстанції, так і в апеляційній та Верховному суді.

Усі служителі Феміди визнали, що права постійного користування землею у фонду не було.

У КМДА звинувачують владу у продовженні тиску

На появу поліцейських у будівлі департаменту в команді Віталія Кличка відреагували досить жорстко. У КМДА наголосили, що міська влада діє виключно у встановленому законом порядку та з дотриманням всіх норм. Однак при цьому столичній адміністрації дорікнули правоохоронцям, що вони зайняті не тим, чим треба.



Замість того, щоб зосередити увагу на зовнішній загрозі, продовжується тиск на міську владу,

– підкреслили у КМДА.

Як відомо, масові обшуки у різних департаментах та відділках КМДА, а також у комунальних компаніях, які підпорядковані мерії, тривають з травня 2021. Працівники поліції, фіскальної служби та СБУ аж до початку 2022 ледве не щодня проводили слідчі дії, чим заважали роботі відомств.

У Віталія Кличка називали десятки відкритих кримінальних проваджень тиском на столичну владу. Більшість справ, які відкрили щодо нібито корупції в КМДА, наразі ще не дорозслідувані, однак з початку 2022 слідчі не проводили масових обшуків.