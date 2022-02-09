Чиновник та підрядник могли привласнити кошти через зловживання службовим становищем. Інформацію про це опублікували 9 лютого.

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Як діяла схема

Під час досудового розслідування встановили, що наприкінці 2018 року ексдиректор Департаменту соцполітики змовився з головою тендерного комітету та підприємцем. Вони розробили злочинну схему, щоб отримати кошти з цільової програми "Турбота. Назустріч Киянам".

Ексголова тендерного комітету провів 2 закупівлі за штучними умовами. Через це угоди на постачання засобів особистої гігієни уклали дорожче із підставною компанією.

Коли реалізували злочинну схему, то вдалось привласнити 2,5 мільйони гривень, які належать територіальній громаді.

Довідково. "Турбота. Назустріч киянам" – програма, що діяла у 2019 – 2021 роках для підвищення ефективності соціальної допомоги.

Раніше підозру отримав чиновник КМДА

Ексдиректор соцполітики КМДА 2 лютого отримав підозру у розкраданні 2,5 мільйона гривень на програмі "Турбота. Назустріч киянам". Раніше чиновник отримав дві підозри за фактом службової недбалості, яка завдала 1,9 та 13,6 мільйона гривень збитків.