Чиновник и подрядчик могли присвоить средства из-за злоупотребления служебным положением. Информацию об этом опубликовали 9 февраля.

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Как действовала схема

Во время досудебного расследования установили, что в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики сговорился с главой тендерного комитета и предпринимателем. Они разработали преступную схему, чтобы получить средства из целевой программы "Забота. Навстречу Киевлянам".

Экс-глава тендерного комитета провел 2 закупки по искусственным условиям. Из-за этого соглашение на поставку средств личной гигиены заключили с подставной компанией.

Когда реализовали преступную схему, то удалось присвоить 2,5 миллиона гривен, которые принадлежат территориальной общине.

Справка. "Забота. Навстречу киевлянам" – программа, которая действовала в 2019 – 2021 годах для повышения эффективности социальной помощи.

Ранее подозрение получил чиновник КГГА

Экс-директор соцполитики КГГА 2 февраля получил подозрение в хищении 2,5 миллионов гривен на программе "Забота. Навстречу киевлянам". Ранее чиновник получил два подозрения по факту служебной халатности, которая нанесла 1,9 и 13,6 миллиона гривен убытков.