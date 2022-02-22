Дело, по которому правоохранители "посетили" департамент земельных ресурсов, касается якобы незаконного лишения прав на пользование землей на улице Ивана Франко, 28. Заявление о якобы нарушении должностными лицами закона написали представители благотворительного фонда содействия развитию гуманитарных и экологических наук "Международный деловой центр".

Смотрите также Украли 2,5 миллиона гривен на соцподдержке от КГГА: еще 2 фигуранта получили подозрения

По словам чиновников, территория, которой пользовались представители фонда, сменила собственника. На ней обустроили муниципальный паркинг.

Верховный суд признал правоту КГГА

Паркинг, на который претендует благотворительный фонд / Фото КГГА

В КГГА подчеркнули, что законность лишения фонда прав на пользование земельным участком уже обжаловали в суде.

По результатам рассмотрения иска по соответствующему решению Киевсовета на сторону власти столицы стали как в первой инстанции, так и в апелляционном и Верховном суде.

Все служители Фемиды признали, что право постоянного пользования землей у фонда не было.

В КГГА обвиняют власти в продолжении давления

На появление полицейских в здании департамента в команде Виталия Кличко отреагировали достаточно жестко. В КГГА отметили, что городские власти действуют исключительно в установленном законом порядке и с соблюдением всех норм. Однако при этом в столичной администрации упрекнули правоохранителей в том, что они заняты не тем, чем нужно.

Вместо того чтобы сосредоточить внимание на внешней угрозе, продолжается давление на городские власти,

– подчеркнули в КГГА.

Как известно, массовые обыски в различных департаментах и ​​отделениях КГГА, а также в коммунальных компаниях, подчиненных мэрии, продолжаются с мая 2021 года. Работники полиции, фискальной службы и СБУ вплоть до начала 2022 года едва ли не ежедневно проводили следственные действия, чем мешали работе ведомств.

У Виталия Кличко называли десятки открытых уголовных производств давлением на столичные власти. Большинство дел, которые открыли в отношении якобы коррупции в КГГА, пока еще не дорасследованы, однако с начала 2022 года следователи не проводили массовых обысков.