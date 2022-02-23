Загуменний заявив, що інформація, яку поширила прокуратура, неправдива. Він зазначив, що жодних обшуків за фактом зловживання службовим становищем не було.

До теми У КМДА провели обшуки через ймовірні зловживання службовим становищем

Не в компетенції КМДА

Керівник апарату також повідомив, що у них не вилучали жодних документів. За інформацією прокуратури, обшуки відбувались через те, що чиновники ухвалили незаконні рішення про скасування права користуватися земельною ділянкою.

"Хочу підкреслити, що загалом питання припинення права користування земельною ділянкою перебуває поза межами компетенції апарату КМДА. Тому вбачаємо в таких повідомленнях прокуратури тиск і спроби дискредитації міської влади", – заявив Загуменний.

Що відомо про обшуки у КМДА

Київська міська прокуратура 23 лютого повідомила, що провели обшуки в апараті КМДА та вилучила документи, які підтверджують зловживання службовим становищем. Мовиться про припинення права постійного користування земельною ділянкою благодійним фондом "Міжнародний діловий центр".

Однак у КМДА раніше, 22 лютого, заявили, що обшуки були. Вони зазначили, що у суді визнали, що права постійного користування землею фонд не мав.