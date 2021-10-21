Очереди, слезы и рейды полиции: что происходит на вокзалах Киева из-за новых правил перевозок

В сети появились фото и видео с Киевского железнодорожного вокзала и автостанции вблизи него, где 21 октября начали действовать новые правила перевозки пассажиров. Теперь от пассажиров, путешествующих между областями, требуют сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.

В случае, если эти документы у пассажиров отсутствуют, их не пускают на рейсы. Впрочем, строгие карантинные требования уже стали причиной первых конфликтов.

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Очереди и слезы на железнодорожном вокзале

На Центральном железнодорожном вокзале с самого утра возле поездов начали скапливаться очереди пассажиров. Ведь проводники тщательно проверяют наличие у них COVID-сертификатов или результатов ПЦР-теста, которому не более 72 часов.

Кстати, сделать экспресс-проверку на наличие болезни можно просто в зале ожидания. Результат будет готовым за 10 минут, а стоит это 350 гривен.

Однако, как пишет "Сегодня", некоторые пассажиры не рассчитывают свое время, и это становится причиной конфликтов. Так, одна из пассажирок поезда Киев – Харьков расплакалась прямо на перроне, поскольку не имела ни одного из обязательных документов. Она просила, чтобы ее пустили в вагон и обещала, что сделает необходимый тест уже в Харькове.

Пассажирка поезда расплакалась из-за отсутствия сертификата и ПЦР-теста: видео

В поезда теперь не пускают людей, которые провожают своих близких.



Новые правила перевозок, которые начали действовать в Украине с 21 октября / Инфографика Минздрава

Автоперевозчики хитрят

Что же касается перевозок автобусами и маршрутками, то с ними ситуация не такая однозначная. Например, на автостанции в "яме" вблизи железнодорожного вокзала некоторые перевозчики придерживаются ограничительных мер, а некоторые придумывают способы их обойти.

Так, водители маршруток Киев – Харьков категорически отказались брать пассажира без подтверждения состояния здоровья. В то же время некоторые диспетчеры предлагали игнорировать требования, а на контрольные проверки реагировать агрессией.

Кроме того, на рейсе Киев – Сумы людям предлагают записываться заранее, но садиться в транспорт не на станции, а чуть дальше, чтобы избежать претензий. Еще одна хитрость водителей – поблажки для пассажиров на межобластных рейсах, которые имеют остановки в Киевской области.

Впрочем, некоторые маршрутки таки не имеют шанса уклониться от установленных для всех правил – утром популярное направление Киев – Житомир уже проверяла полиция.

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На железнодорожном вокзале в Киеве начали проверять у пассажиров сертификаты вакцинации и тесты: фото "РБК-Украина", "Сегодня"

На кого распространяются новые правила

Документы о наличии прививки против коронавируса или ПЦР-тест должны показывать пассажиры поездов, самолетов и автобусов, которые курсируют между регионами Украины.

Это требование не распространяется на общественный городской транспорт и рейсы внутри одной области.

Также указанные документы не надо иметь детям до 18 лет.

Контроль COVID-сертификатов на железнодорожном вокзале в Киеве: видео



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