Главная цель нововведений – помешать распространению COVID-19. Новые правила будут действовать и для автобусных межобластных поездок.

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21 октября в Украине начали действовать новые условия перевозок

В Укрзализныце напомнили, что свободные и безопасные путешествия, которые обычно являются частью повседневной жизни, теперь под угрозой – без роста уровня вакцинации. А все из-за стремительного ухудшения ситуации в Украине с распространением коронавируса.

Поэтому с 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок – в частности, в регионах со значительным распространением COVID-19. С этого дня до поездки по железной дороге пассажир должен подготовить:

Справку об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста.

Или, что проще, документ о вакцинации (хотя бы с одной прививкой) против COVID-19.

"Мы хотим, чтобы каждый, кто придет на свой поезд после 21 октября, совершил посадку без каких-либо сложностей. Наша общая цель – путешествия без ограничений", – отметили в УЗ.

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Но без одного из указанных документов пассажир в поезд не сядет, заверили у перевозчика.

Угрозы и уговоры не подействуют – работники Укрзализныци вызовут полицию. Не создавайте проблем себе и другим – сделайте тест, а лучше вакцинируйтесь,

– подытожили в УЗ.



Какие документы нужны / Фото УЗ



Что делать, если не успел сделать тест / Фото УЗ



Вакцинируйтесь! / Фото УЗ



Угрозы и уговоры не помогут / Фото УЗ

Полный текст сообщению Укрзализныци в фейсбуке:

Свободные путешествия, работа общественного транспорта, кафе, ресторанов и концертных залов – это все, что и является обычной свободой жизни.

Без роста уровня вакцинации это все под угрозой.

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19.

Для безопасного путешествия при посадке в поезд нужно иметь или ПЦР-тест, или экспресс-тест, или документ о вакцинации. То есть если пассажиры сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, правила путешествия для них не изменятся!

Просим людей, к чьему мнению прислушиваются тысячи украинский, помочь нам распространить важную информацию о новых правилах перевозок.

Конечно, незнание законов не избавляет ответственности, но мы хотим, чтобы каждый, кто приедет на свой поезд после 21 октября, совершил посадку без каких-либо сложностей.

Мы хотим и в дальнейшем перевозить людей на концерты и в рестораны. Мы хотим, чтобы грузы ехали без остановок, а мы – железнодорожники – работали без простоев.

Поддержите Укрзализныця – Ukrzaliznytsia, обратитесь к украинцам и напомните, что вакцинируясь, они выбирают безопасность для себя и тех, кто рядом.