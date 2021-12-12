Очередное шествие антивакцинаторов: в Киеве противники прививок вышли на протест

В Киеве антивакцинаторы устроили очередную акцию протеста. Они прошлись с плакатами, на которых утверждается о нарушении прав человека и необходимость бороться с "COVID-фашизмом". При этом демонстранты говорят, что они вовсе не антивакцинаторы.

Больше всего противников защиты от коронавируса беспокоит законопроект №4142 "О системе общественного здоровья". На акцию, участники которой решили проигнорировать защитные маски, взяли и детей.

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Акцию сопровождали машины полиции

Демонстранты заняли две крайние полосы на Крещатике. Шествие антивакцинаторов сопровождали машины полиции.

При этом участники акции отрицают то, что они – антивакцинаторы, по их словам они – "борцы за права людей". Митингующие пришли в парк имени Тараса Шевченко, где и устроили импровизированную сцену. Во время выступлений доносилось о "свободе Остапа Стахиву" и каждый желающий мог высказать то, что ему наболело.

Смотрите видео с акции "антивакцинаторов – борцов за права человека" / видео Pavlovsky News:

На акцию пришли несколько сотен человек.

Смотрите, как демонстранты шагали по Крещатику / Фото "РБК-Украина":​

Главные скандалы, связанные с движением антивакцинаторов в Украине:

Антивакцинаторы устраивали многочисленные акции протеста в Киеве и других городах. Они настаивают, что прививка против коронавируса – это "зло", которое нарушает их конституционные права.

На одной из таких акций демонстранты держали в руках плакаты с изображением QR-кодов, которые вели на страницу "Единой России".

Участники движения даже догадались использовать изображение скандального блогера Александра Залиско. С фото, на котором мужчину госпитализируют, сделали мемы о вреде вакцины.

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