Оккупанты не дают людям выходить из жилищ и обстреливают, – мэр о ситуации в Буче
Источник:телеканал "Рада"
Город Буча под Киевом пострадал от уличных боев и обстрелов врага. Сейчас местное население в страшной ситуации, люди даже не могут выйти из дома.
Об этом рассказал городской глава Бучи Анатолий Федорук. Мэр отметил, что обстрелы Бучи не прекращались даже во время переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси.
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Буча в заложниках у оккупантов, - мэр
Фактически Буча и Ворзель – 7-й день, а Гостомель – 13-й в заложниках российских вооруженных сил,
– сказал Федорук.
Мэр отметил, что ВСУ удавалось вытеснить врага из города, однако через сутки он вернулся. Россияне контролируют все основные улицы и магистрали и простреливают их. Жители не могут даже выйти на улицу, не рискуя жизнью.
Ситуация в городе – ужасная, однако Федорук поблагодарил своих односельчан за мужество и выдержку.
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