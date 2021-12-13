На Окружной дороге в Киеве произошла масштабная авария с участием 5 машин

Серьезное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева вечером 13 декабря. Из-за ошибки одного из водителей столкнулись 5 автомобилей.

На месте происшествия работают патрульные. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезных травм не получил, хотя столкновение машин были очень жестким.

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В направлении как Столичного шоссе, так и Одесской площади образовалась многокилометровая пробка.

Несколько машин почти полностью уничтожены

ДТП произошло около 18:00 13 декабря на улице Академика Заболотного.

По неподтвержденным данным, к аварии привело нарушение правил со стороны владельца легковушки Toyota.

Мужчина якобы превысил скорость при повороте или не удержал машину на нужной траектории на скользком участке трассы.

Легковушка занесло, из-за чего он задел машину, ехавшую в попутном направлении.

После столкновения "японца" раскрутило и вынесло на встречку, где он влетел еще в несколько машин.

Как именно квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно.

Смотрите видео момента аварии на Окружной дороге Киева:

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