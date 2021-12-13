На місці події працюють патрульні. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто серйозних травм не отримав, хоча зіткнення машин були дуже жорсткими.

Дивіться також Автівки зіштовхнулися лоб у лоб: на Львівщині в ДТП постраждала 7-річна дитина

У напрямку як Столичного шосе, так і Одеської площі утворився багатокілометровий затор.

Кілька машин майже повністю знищено

ДТП сталася близько 18:00 13 грудня на вулиці Академіка Заболотного.

За непідтвердженими даними, до аварії призвело порушення правил з боку власника легковика Toyota.

Чоловік нібито перевищив швидкість під час повороту або не втримав машину у потрібній траєкторії на слизькій ділянці траси.

Легковик занесло, через що він зачепив машину, що їхала у попутному напрямку.

Після зіткнення "японця" розкрутило та винесло на зустрічку, де він влетів у ще кілька машин.

Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео моменту аварії на Кільцевій дорозі Києва:

Останні резонансні ДТП в Україні

11 грудня у Лозовій на Харківщині нетверезий водій Kia врізався у кілька машин та влетів у приміщення магазину. Лише дивом ніхто не постраждав.

12 грудня у Луцьку п'яний 16-річний хлопець збив 6 людей під час перегонів з патрульними. Неповнолітній порушник ганяв містом за кермом батьківського Renault Megane, та не зупинявся на вимогу поліції. Підліток зніс людей, які переходили дорогу на переході. Найбільше постраждали 35-річна жінка та її 5-річний син. Потерпіла перебуває у реанімації в стані коми, а дитина – у лікарні з травмою голови.