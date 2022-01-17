На Окружной дороге произошла массовая авария с тремя авто и трактором: фото и видео
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На улице Большой Окружной в Киеве произошла масштабная авария. Утром 17 января там столкнулись сразу три автомобиля и трактор.
В результате авариии серьезные травмы получил один человек. Его госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.
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Цепная реакция
- Трактор якобы двигался в крайней правой полосе, а водитель Skoda – в средней.
- В какой-то момент он потерял управление авто и задел трактор.
- От удара легковушку развернуло, и она вылетела на середину дороги, задев там проезжавший мимо Renault.
- После столкновения Renault отбросило, и машина столкнулась с BMW.
- Самые серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получил водитель Skoda.
В Киеве случилась масштабная авария с трактором и 3 машинами / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV
На Большой Кольцевой произошла авария с 3 авто и трактором: видео
Текст публикации dtp.kiev.ua:
Утреннее дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и трактора. Авария произошла на улице Большая Кольцевая. Предварительно трактор двигался в крайней правой полосе, водитель на Skoda двигался в средней, потерял контроль и задел трактор.
От удара автомобиль развернуло и отбросило на центр дороги, где автомобиль влетел в Renault. После столкновения его отбросило в BMW.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Больше всего досталось водителю Skoda, предварительно водителя с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Детали происшествия выясняет следствие.