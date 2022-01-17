На Окружной дороге произошла массовая авария с тремя авто и трактором: фото и видео

На улице Большой Окружной в Киеве произошла масштабная авария. Утром 17 января там столкнулись сразу три автомобиля и трактор.

В результате авариии серьезные травмы получил один человек. Его госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

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Цепная реакция

Трактор якобы двигался в крайней правой полосе, а водитель Skoda – в средней.

В какой-то момент он потерял управление авто и задел трактор.

От удара легковушку развернуло, и она вылетела на середину дороги, задев там проезжавший мимо Renault.

После столкновения Renault отбросило, и машина столкнулась с BMW.

Самые серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получил водитель Skoda.

! На место происшествия прибыли карета скорой помощи и полиция. Именно правоохранители будут разбираться по причинам возникновения аварийной ситуации на дороге.

В Киеве случилась масштабная авария с трактором и 3 машинами / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV

На Большой Кольцевой произошла авария с 3 авто и трактором: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Утреннее дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и трактора. Авария произошла на улице Большая Кольцевая. Предварительно трактор двигался в крайней правой полосе, водитель на Skoda двигался в средней, потерял контроль и задел трактор.

От удара автомобиль развернуло и отбросило на центр дороги, где автомобиль влетел в Renault. После столкновения его отбросило в BMW.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Больше всего досталось водителю Skoda, предварительно водителя с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Детали происшествия выясняет следствие.