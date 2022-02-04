Определили как хулиганство: участникам стрельбы под СБУ объявили о подозрении

В рамках досудебного расследования правоохранители провели неотложные следственные действия по стрельбе на Владимирской. О подозрении 3 февраля объявили трем участникам схватки.

По словам исполняющего обязанности начальника полиции Киева Андрея Гарастюка, полицейские сразу осмотрели место происшествия. Они нашли и изъяли гладкоствольное ружье, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

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Кто получил подозрение

Действия трех мужчин квалифицировали как хулиганство. Речь идет о жителях Киева – 25-летнем и 26-летнем мужчинах. Также подозрение получил 28-летний житель Черкасской области.

Что грозит мужчинам

Сейчас против подозреваемых еще продолжается досудебное расследование. Андрей Гарастюк отметил, что за хулиганские действия возле банковского учреждения им грозит до семи лет заключения.

Очередная стрельба на Владимирской

В полиции рассказали, что 2 февраля задержали 14 человек. Еще двоих госпитализировали в больницу. Они пострадали в результате драки, а не перестрелки. Хотя до этого друг одного из пострадавших убеждал о выстреле из ружья в живот.

Алексей Середрюк является одним из пострадавших в схватке. Он рассказал свою версию событий. Он отметил, что пришел якобы на "общественную акцию".

Руководитель "Союза участников АТО" Михаил Майман опубликовал видео начала конфликта на Владимирской. Там слышно, что выстрелы начались еще внутри помещения пункта обмена

Заместитель мэра Киева Константин Усов считает, что к конфликту со стрельбой на Владимирской улице в Киеве причастны титушки, которые ранее хотели сорвать конкурс на избрание перевозчиков в столице. По его словам, они и устроили стрельбу.