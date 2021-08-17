Организаторы согласились забрать советские декорации с Аллеи Небесной Сотни

17 августа 2021 , 16:15
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Источник:

пресс-служба Украинского института национальной памяти

В Киеве на аллее Небесной сотни продолжается демонтаж советских декораций. Их накануне установили для художественно-театральной постановки.

Постановка должна была быть посвящена Дню Независимости Украины. Кроме рабочих, к демонтажу присоединились и прохожие.

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Место съемки перенесут в другое место

По творческому замыслу режиссера, как говорится в заявлении УИНП, цель перформанса – показать все эпохи, сквозь которые прошла Украина к независимости.

В то же время временные конструкции должны показывать разные периоды. Декорации были нужны для съемок проекта.

Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести на другое место съемки,
 –  говорится в заявлении УИНП.

По словам организаторов, они не планируют восстанавливать декорации.

Отметим! На Аллее Небесной Сотни сейчас находятся правоохранители. А также – представители Киевского городского совета и депутаты.

Советские декорации в Киеве: что известно о ситуации

  • На Аллее Небесной Сотни установили конструкции ностальгии по Советскому Союзу. Из-за этого разгорелся скандал.
  • Инсталляцию прокомментировал городской голова Виталий Кличко. Он сообщил, что соответствующие конструкции согласовали с Музеем Революции Достоинства.
  • По словам директора музея Игоря Пошивайло, об идее – информировали устно.
  • Уже 17 августа в Киеве завалили декорации, которые установили ко Дню Независимости.
  • Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в частности проверяет, были ли разрешения на установку конструкций.
Автор: Анастасія Мигидюк