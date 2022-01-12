На остановке в Киеве из автобуса похитили двух экзотических ящериц

Неизвестный парень совершил кражу из салона автобуса, когда водитель разгружал багаж. Инцидент произошел на днях в Киеве неподалеку от метро "Харьковская".

По словам очевидцев, пакет с эублефарами находились на сиденье автобуса, который направлялся из Киева во Львов. Злоумышленник забежал внутрь и украл животных.

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Скорее всего, он даже не понимал, что именно ворует.

Не выживут без специального ухода

Как рассказали в соцсетях, автобус с ящерицами стоял возле магазина Roshen на станции метро "Харьковская".

Водитель отвлекся и разгружал вещи пассажиров, но вход в салон оставил без присмотра.

В пакете, который украл парень, лежали две коробки с экзотическими ящерицами.

В одной из коробок находилась больная зверушка, которая должна была попасть в ветеринарную клинику.

Эублефары, которых забрал неизвестный, нуждаются в специальном уходе и не проживут без него. Особенно с учетом того, что сейчас существенно похолодало.

Эублефары – подсемейство ящериц из семьи гекконовых. Длина животных достигает от 20 до 75 сантиметров. Обычно они обитают в пустынях или полупустынях, однако некоторые украинцы предпочитают держать этих животных дома. Стоимость одного эублефара на профильных сайтах колеблется от 800 до 3000 гривен.