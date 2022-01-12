По словам очевидцев, пакет с эублефарами находились на сиденье автобуса, который направлялся из Киева во Львов. Злоумышленник забежал внутрь и украл животных.
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Скорее всего, он даже не понимал, что именно ворует.
Не выживут без специального ухода
- Как рассказали в соцсетях, автобус с ящерицами стоял возле магазина Roshen на станции метро "Харьковская".
- Водитель отвлекся и разгружал вещи пассажиров, но вход в салон оставил без присмотра.
- В пакете, который украл парень, лежали две коробки с экзотическими ящерицами.
- В одной из коробок находилась больная зверушка, которая должна была попасть в ветеринарную клинику.
Эублефары, которых забрал неизвестный, нуждаются в специальном уходе и не проживут без него. Особенно с учетом того, что сейчас существенно похолодало.