За словами очевидців, пакет з еублефарами перебували на сидінні автобуса, який прямував з Києва до Львова. Зловмисник забіг всередину та поцупив тваринок.

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Скоріш за все, він навіть не розумів, що саме краде.

Не виживуть без спеціального догляду



Як розповіли у соцмережах, автобус з ящірками стояв біля магазину Roshen на станції метро "Харківська".

Водій відволікся та розвантажував речі пасажирів, але вхід до салону залишив без нагляду.

У пакеті, який вкрав хлопець, лежали дві коробки з екзотичними ящірками.

В одній з коробок перебувала хвора тваринка, яка мала потрапити до ветеринарної клініки.



Еублефари, яких забрав невідомий, потребують спеціального догляду та не проживуть без нього. Особливо з урахуванням того, що зараз суттєво похолоднішало.

Еублефари – підродина ящірок з родини геконових. Довжина тваринок сягає від 20 до 75 сантиметрів. Зазвичай вони мешкають у пустелях чи напівпустелях, однак деякі українці воліють тримати цих тварин вдома. Вартість одного еублефара на профільних сайтах коливається від 800 до 3000 гривень.