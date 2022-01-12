За словами очевидців, пакет з еублефарами перебували на сидінні автобуса, який прямував з Києва до Львова. Зловмисник забіг всередину та поцупив тваринок.
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Скоріш за все, він навіть не розумів, що саме краде.
Не виживуть без спеціального догляду
- Як розповіли у соцмережах, автобус з ящірками стояв біля магазину Roshen на станції метро "Харківська".
- Водій відволікся та розвантажував речі пасажирів, але вхід до салону залишив без нагляду.
- У пакеті, який вкрав хлопець, лежали дві коробки з екзотичними ящірками.
- В одній з коробок перебувала хвора тваринка, яка мала потрапити до ветеринарної клініки.
Еублефари, яких забрав невідомий, потребують спеціального догляду та не проживуть без нього. Особливо з урахуванням того, що зараз суттєво похолоднішало.