Патрульные протаранили машины на месте масштабной аварии под Киевом

Правоохранители также страдают от гололеда на дороге. Днем 31 декабря на Бориспольской трассе машина патрульных на полном ходу врезалась в машины участников другой аварии.

Момент столкновения служебной машины сняли на видеорегистратор участники движения. На записи видно, как патрульных заносит на скользкой дороге, после чего неуправляемая машина направляется в отбойник и в другие машины.

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Двигались полицейские, судя по всему, на немалой скорости.

На Бориспольской трассе произошло множество ДТП

Утром 31 декабря дорога на трассе из Киева в Борисполь была полностью покрыта льдом. Вследствие этого, выезжая из столицы, водители сразу попадали в сложную обстановку и массово не справлялись с управлением.

Вследствие этого на относительно небольшом участке произошло очень много аварий.

Именно в машины, которые стояли на третьей полосе после аварии, и влетели правоохранители. Произошло это в 7:55 утра.

Находились ли люди в салонах легковушек в момент удара со служебной машиной полиции, неизвестно.

Смотрите видео, как машина полиции влетает в машины на месте масштабного ДТП:

Водителей предупреждают об опасности

В ГСЧС отметили, что на дорогах Украины в результате снега и похолодания надо управлять машинами крайне осторожно. Спасатели объявили желтый уровень опасности.

Кроме наледи на трассах неудобств автомобилистам добавляет также сильный туман, который существенно снижает видимость.