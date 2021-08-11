Патрульные врезались в маршрутку в Киеве: есть пострадавший – видео, фото
Источник:телеграм dtp.kiev.ua
На Академгородке в Киеве 11 августа Skoda патрульных влетела в маршрутку. По словам очевидцев, правоохранители практически не тормозили.
В аварии пострадал по меньшей мере 1 человек. Об этом событии сообщили примерно в половине 12:00.
Автомобиль патрульных после аварии: видео телеграмму dtp.kiev.ua
Госпитализировали пострадавшего
На место сразу вызвали других правоохранителей и скорую помощь. Медики осмотрели полицейских. После этого одного из них забрали в больницу. Пока неизвестно, какие именно травмы у него диагностировали.
Служебный автомобиль разбит
Полицейская "Шкода" врезалась в заднюю часть автобуса. На видео и фото очевидцев заметно, что у служебного автомобиля сильно повреждена передняя часть корпуса.
Там деформировался капот и разбились фары. У маршрутки повреждений значительно меньше – всего несколько царапин.
Место аварии с полицейскими в Киеве / Фото телеграма dtp.kiev.ua
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