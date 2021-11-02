На Печерске полиция припарковалась на "зебре": авто нарушителей в погонах сфотографировали

В Печерском районе Киева полицию поймали на неправильной парковке. Автомобили правоохранителей стояли посреди пешеходного перехода. Фотодоказательство обнародовано в сети 2 ноября.

Судя по надписям на машине, – это автомобиль полиции охраны. Кроме того, в ней были включены проблесковые маячки.

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"Намоленное" место

Кроме полицейского авто, "зебру" заблокировало и гражданское авто, которое стояло вплотную к нему. Однако, согласно правилам дорожного движения, транспорту запрещено стоять на переходах, а также в зоне 10 метров по обе стороны от него. Единственное исключение – случаи предоставления преимущества в движении.

Нарушения правил остановки и стоянки караются штрафом в размере 255 гривен или начислением сразу 50 штрафных баллов водителю.



Авто полиции охраны стояло на "зебре" в Печерском районе столицы / Фото телеграм-канала "Киев сейчас"

Полицейским напомнили, что они – не особенные

Киевлян возмутил беспредел экипажа правоохранителей, и они поделились недовольством под публикацией. Люди заметили, что некоторые полицейские убеждены: им можно то, что другим нельзя. Еще некоторые комментаторы пожалели, что на фотографии не видно номеров машины, ведь страна должна знать своих "героев".

Похожий случай с дипломатом

На Владимирской улице в Киеве в начале октября была замечена неправильно припаркованная машина с российскими дипломатическими номерами. Она также стояла вплотную к пешеходному переходу.