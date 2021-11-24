Печерский суд не наказал нарушителя карантина, но отправил "на*ер"

Согласно Единому реестру судебных решений, в постановлении судьи Печерского районного суда Киева Олега Белоцерковца о совершении административного правонарушения появилась неожиданная фраза. Заканчивалось постановление фразой "и отправить на*ер".

В Печерском суде отметили, что оригинальное решение судьи не соответствует тому, что было опубликовано в реестре. Мол, постановление было изменено в результате вмешательства посторонних лиц.

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С этим теперь будут разбираться правоохранители, поскольку представители суда обратились в полицию с соответствующим заявлением.

Дело касалось предпринимателя, который работал во время карантина

Из постановления суда следует, что административное наказание должен получить администратор одного из киевских учреждений на Парковой Дороге, 2, который работал несмотря на требования карантина.

Служитель Фемиды пришел к выводу о том, что вина предпринимателя была доказана, однако наказать его не удалось. Из-за того, что трехмесячный срок с момента фиксации нарушения истек, Белоцерковец только закрыл дело с истечением сроков привлечения к ответственности.

В конце постановления отмечалось "и отправить на*ер".

Появление текста постановления, распространенного в СМИ, может быть связано с вмешательством посторонних лиц в компьютерные автоматизированные системы, в связи с чем Печерский районный суд Киева обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением,

– отметила помощник судьи Олега Белоцерковца Ангелина Ахромеева.



Так выглядело постановление, опубликованное в Едином реестре судебных решений / Скриншот 24 канала

По состоянию на 17.00 в Едином реестре судебных решений постановления с нецензурной бранью уже нет.