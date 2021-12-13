Пес, оставленный хозяйкой на Дорогожичах, нашел новую семью: трогательная история хеппи-энда

Пес Джек, которого на Дорогожичах оставила привязанным хозяйка, нашел новую заботливую семью. Радостной новостью поделились волонтеры приюта "Сириус".

Они уточнили, что сейчас животное до сих пор находится в стрессе из-за пережитого предательства. Однако в приюте надеются, что теперь оно будет чувствовать себя в уюте и безопасности.

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Новая семья забрала Джека домой / Фото "Киев Media"

Время для чуда

В "Сириусе" отметили, что зима для Джека действительно стала порой чуда. Теперь его новая семья должна растопить сердце любимца, чтобы он снова поверил в добро и любовь. Также волонтеры поделились фото семейной пары с дочкой, которые забрали собаку домой.

Променяла друга на новую жизнь

Джека нашли в парке на Дорогожичах привязанным к скамье.

У него были его игрушки и записка хозяйки с оправданиями.

Женщина якобы уехала в Польшу на заработки и у нее не было на кого оставить хвостатого.

Животное было очень подавленным и не хотело уходить с места, надеясь, что за ним вернутся.

Сообщение публикации убежища "Сириус" по неизвестным причинам исчезло из сети. Вероятно, это произошло из-за желания семьи не афишировать свой поступок или же из-за атаки ботов-догхантеров.