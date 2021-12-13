Пес, оставленный хозяйкой на Дорогожичах, нашел новую семью: трогательная история хеппи-энда
13 декабря 2021 , 12:04Читати новину українською
Источник:"Киев Media"
Пес Джек, которого на Дорогожичах оставила привязанным хозяйка, нашел новую заботливую семью. Радостной новостью поделились волонтеры приюта "Сириус".
Они уточнили, что сейчас животное до сих пор находится в стрессе из-за пережитого предательства. Однако в приюте надеются, что теперь оно будет чувствовать себя в уюте и безопасности.
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Новая семья забрала Джека домой / Фото "Киев Media"
Время для чуда
В "Сириусе" отметили, что зима для Джека действительно стала порой чуда. Теперь его новая семья должна растопить сердце любимца, чтобы он снова поверил в добро и любовь. Также волонтеры поделились фото семейной пары с дочкой, которые забрали собаку домой.Обратите внимание! Сообщение публикации убежища "Сириус" по неизвестным причинам исчезло из сети. Вероятно, это произошло из-за желания семьи не афишировать свой поступок или же из-за атаки ботов-догхантеров.
Променяла друга на новую жизнь
- Джека нашли в парке на Дорогожичах привязанным к скамье.
- У него были его игрушки и записка хозяйки с оправданиями.
- Женщина якобы уехала в Польшу на заработки и у нее не было на кого оставить хвостатого.
- Животное было очень подавленным и не хотело уходить с места, надеясь, что за ним вернутся.