Подросткам без взрослых – в ТЦ входа нет: в КГГА рассказали, как будет жить "красный" Киев

В КГГА утвердили список запретов и ограничений, которые будут действовать в Киеве после перехода города в красную зону. Его составила Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые карантинные правила прописаны в протоколе №66. Они будут касаться транспорта, образовательных учреждений, кафе, ресторанов, спортзалов и так далее.

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Что и где запретят киевлянам

Посещение торгово-развлекательных центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом.

Пребывание без масок на территориях больниц и учебных заведений, в подземных переходах, на остановках и других территориях общего пользования, где невозможна дистанция в 1 метр.

Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом в количестве большем, чем указано в его технических характеристиках.

Работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют сертификат о полной вакцинации.

Работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (позволят, если все посетители и работники имеют отрицательный ПЦР-тест сроком действия 72 часа или COVID-сертификат).

Деятельность хостелов (позволят, если есть документ о вакцинации или отсутствие болезни).

Посещение посторонними лицами учреждений и заведений социальной защиты (исключение – при условии наличия тестов и сертификатов о прививках).

Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов для рядовых посетителей (работать будут, если и клиенты, и персонал будут иметь сертификаты о вакцинации или свежие результаты тестов).

Проведение любых массовых мероприятий, кроме официальных соревнований без зрителей, аттестации и оценки качества образования (условие для последних – также наличие подтверждения о прививках или прохождение теста).

Проведение плановых госпитализаций в больницах всех форм собственности за исключением экстренных случаев.

Посещение центров предоставления админуслуг, управления труда и соцзащиты, Пенсионного фонда и т.д. без особой необходимости и без обязательных медицинских доказательств о безопасности гражданина.

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Каникулы перетекут в дистанционку

Кроме того, в КГГА решили, что осенние каникулы в столичных школьников продлятся с 23 октября по 31 октября. А уже с 1 ноября детям организуют дистанционное обучение. Сколько оно продлится, пока еще не известно.

За соблюдением новых правил будут пристально следить

Власти города обязали следить за соблюдением противоэпидемических ограничений целый ряд учреждений. В частности, это будут контролировать районные администрации, Департамент муниципальной безопасности, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава, Главное управление Национальной полиции Украины в столице, а также местное Управление патрульной полиции.

Локдаун – неизбежный, но не для всех

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко убеждена, что Киеву не удастся избежать сценария перехода в красную зону, как и строгого локдауна позже. Впрочем, он в основном заставит быть изолированными невакцинированных горожан.