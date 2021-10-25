Нові карантинні правила прописані у протоколі №66. Вони стосуватимуться транспорту, освітніх закладів, кафе, ресторанів, спортзалів тощо.

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Що і де заборонять киянам

Відвідування торговельно-розважальних центрів неповнолітніми без супроводу дорослих із негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

Перебування без масок на територіях лікарень та закладів освіти, у підземних переходах, на зупинках й інших територіях загального користування, де не можлива дистанція в 1 метр.

Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом в кількості більшій, ніж зазначена в його технічних характеристиках.

Роботу закладів освіти комунальної форми власності, крім тих, де всі працівники мають сертифікат про повну вакцинацію.

Роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос (дозволять, якщо всі відвідувачі та працівники мають негативний ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифікат).

Діяльність хостелів (дозволять, якщо є документ про вакцинацію або відсутність хвороби).

Відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (виняток – за умови наявності тестів та сертифікатів про щеплення).

Робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів для пересічних відвідувачів (працюватимуть, якщо і клієнти, і персонал матимуть сертифікати про вакцинацію чи свіжі результати тестів).

Проведення будь-яких масових заходів, крім офіційних змагань без глядачів, атестації та оцінювання якості освіти (умова для останніх – також наявність підтвердження про щеплення або проходження тесту).

Проведення планових госпіталізацій у лікарнях всіх форм власності за винятком екстрених випадків.

Відвідування центрів надання адмінпослуг, Управлінь праці та соцзахисту, Пенсійного фонду тощо без особливо нагальної потреби і без обов'язкових медичних доказів про безпечність громадянина.

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Канікули перетечуть у дистанційку

Крім того, у КМДА вирішили, що осінні канікули у столичних школярів триватимуть з 23 жовтня по 31 жовтня. А вже з 1 листопада дітям організують дистанційне навчання. Скільки воно триватиме, наразі ще не відомо.

За дотриманням нових правил пильно стежитимуть

Влада міста зобов'язала стежити за дотримання протиепідемічних обмежень цілу низку установ. Зокрема, це контролюватимуть районні адміністрації, Департамент муніципальної безпеки, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, Головне управління Національної поліції України в столиці, а також місцеве Управління Патрульної поліції.

Локдаун – неминучий, але не для всіх

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко переконана, що Києву не вдасться уникнути сценарію переходу в червону зону, як і суворого локдауну згодом. Втім він здебільшого змусить бути ізольованими невакцинованих містян.