Планировали тело выбросить в Днепр: кавказцы похитили предпринимателя с Полтавщины

Группа кавказцев похитила предпринимателя с Полтавщины. Более того, они его намеревались убить, а тело выбросить в реку Днепр в Киеве.

Преступление произошло накануне новогодней ночи. Полиции Полтавской области сообщили, что 55-летний местный предприниматель внезапно перестал выходить на связь.

К теме В Киеве у сотрудника кабмина угнали недешевую машину, – СМИ

Пропавший бизнесмен оказался в Киевской области

Оперативники провели ряд первоочередных мероприятий и установили, что автомобиль без вести пропавшего мужчины находится в одном из городов Киевской области.

Как впоследствии выяснили стражи порядка, группа лиц из кавказского региона заранее спланировала и подготовилась к совершению жестокого преступления. В частности, они приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д.

Похитив мужчину, злоумышленники требовали от него деньги. Потом хотели убить, а тело выбросить в Днепр в Киеве.

Убийство удалось предотвратить

Благодаря безотлагательным следственным действиям полицейским удалось установить местонахождение бизнесмена и его освободить.

Что касается злоумышленников, то их задержали. Кроме того, правоохранители изъяли у них ряд вещественных доказательств, в частности автомобиль, на котором они передвигались.

Задержание похитителей: что у них изъяли правоохранители – смотрите видео

Что грозит угонщикам

В настоящее время их действия квалифицируют по следующим статьям:

"Умышленное убийство",

"Требование",

"Незаконное завладение транспортным средством",

"Незаконное лишение свободы или похищение человека, в составе организованной преступной группы".

Если вина злоумышленников будет доказана, им максимально грозит лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных лиц, а также заказчиков преступления.

Еще одно дерзкое похищение в Полтаве

В конце октября в Полтаве недалеко от Киевского вокзала двое неизвестных силой пытались посадить в авто мужчину. Более того, они угрожали ему ножом. Когда же мужчина начал убегать, злоумышленники бросились за ним.

Получив уведомление об инциденте, правоохранителям удалось задержать похитителей. Также они разыскали их автомобиль. Там обнаружили бейсбольную биту и два раскладных ножа.