Под Борисполем легковушка врезалась в бензовоз и загорелась: ужасные кадры с места аварии

На Бориспольском шоссе водитель легковушки Ford на скорости врезался в ехавший впереди бензовоз. В результате машина загорелась. Это произошло 22 ноября.

По данным правоохранителей, водитель и пассажир легковушки пострадали, их госпитализировали в больницу. Движение в направлении Борисполя затруднено.

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Неравнодушные водители вытащили пострадавших из горящей машины / Фото dtp.kiev.ua

После столкновения и пожара от авто осталась куча лома / Фото Magnolia TV

Пострадавших спасли неравнодушные

После столкновения в искореженном Ford загорелся моторный отсек, пишет телеграм-канал dtp.kiev.ua. Однако, к счастью, неравнодушные водители, которые проезжали мимо, быстро сориентировались и вытащили из салона обоих пострадавших. Кроме того, люди потушили пожар даже до прибытия спасателей.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в ехавший впереди бензовоз / Фото Magnolia TV

Последствия аварии на Бориспольском шоссе / Фото Magnolia TV

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Масштабная авария с двумя фурами под Киевом: похоже

На Киевщине произошла масштабная авария с двумя фурами. Водитель одной из них врезался в заправлявшийся тяжеловоз и травмировал другого шофера. Мужчину госпитализировали с открытыми переломами ног. Инцидент произошел на заправке "Фактор" в селе Иванков 18 ноября.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Дорожно-транспортное происшествие с пожаром на Бориспольской трассе: водитель автомобиля Ford, по направлению к городу Борисполь, не справился с управлением и врезался в бензовоз.

Моторный отсек автомобиля вспыхнул, пострадавших пассажира и водителя вытащили свидетели. Им же удалось потушить огонь до прибытия спасателей.

Огромная благодарность людям, благодаря решительным действиям которых удалось спасти две жизни. Старайтесь не испытывать всех максимальных скоростных возможностей автомобиля, даже если у вас Ford.