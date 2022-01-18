Под Борисполем произошла серьезная авария с четырьмя пострадавшими: кадры столкновения

В селе Любарцы в Бориспольском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали четверо пассажиров. Столкновение легковушек произошло 16 января на трассе Киев – Харьков.

Приблизительно в 21:00 26-летний житель села Любарцы на Ford Fiesta не предпочел в движении и столкнулся с Тoyota Corolla. За рулем второго автомобиля был 23-летний парень.

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В больницу госпитализировали сразу четырех

Столкновение было довольно сильным, ведь существенные травмы получили сразу четыре человека. Это – 33-летний и 31-летний пассажир Ford Fiesta, а также 45-летняя и 26-летняя пассажирки Тoyota Corolla. Всех их медики доставили в Бориспольскую больницу.

В настоящее время выяснением всех обстоятельств аварии занимаются следователи. Впоследствии они предоставят этому происшествию правовую квалификацию.

Под Борисполем произошла серьезная авария с Ford и Toyota / Фото Бориспольского районного управления полиции

В результате аварии пострадали четыре пассажира с обоих авто / Фото Бориспольского районного управления полиции

Людей, травмировавшихся в аварии, забрали в больницу / Фото Бориспольского районного управления полиции

Текст публикации Бориспольского районного управления полиции:

Полиция Бориспольской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с четырьмя пострадавшими. 16 января примерно в 21:00 на автодороге с сообщением Киев – Харьков 26-летний водитель из села Любарцы, управляя автомобилем Ford Fiesta, не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем Тoyota Corolla под управлением 23-летнего водителя.

В результате аварии 33-летний и 31-летний пассажиры авто Ford Fiesta, а также 45-летняя и 26-летняя пассажирки автомобиля Тoyota Corolla получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в Бориспольскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. После установления всех событий полицейские предоставят правовую квалификацию.

Уважаемые водители, будьте взаимно вежливы и осторожны! Соблюдайте правила дорожного движения!