Под Киевом продают замок за 1 миллион долларов: поклонникам готики показали фото

В пригороде Киева на продажу был выставлен замок в готическом стиле. Он расположен в 8 километрах от столицы и стоит 1 миллион долларов.

Продавщица недвижимости Оксана Матвеева отметила в объявлении, что площадь дома составляет 500 квадратных метров, а всей его территории – 1,2 гектара. Кроме того, потенциальным покупателям предлагают приобрести еще домик для персонала с гаражом и подсобными помещениями на 150 квадратов и конюшню для пары лошадей на 120 квадратов.

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Покупателей решили удивить роскошью в "стиле Дракулы" / Фото Оксаны Матвеевой

Дополнительные "плюшки"

Изюминками замка автор поста назвала ландшафтный дизайн, частное озеро, беседку с фонтаном, собственный плац, а также фруктовый сад и розарий, которыми можно любоваться с двух террас. Примечательно, что рекламируя товар женщина совсем не жалела пафосных фраз.

Открывая дверь роскошного, величественного и чуть-чуть таинственного замка, мы попадаем в средневековье. Нас встречают большие 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которые доставляли в Украину кораблями),

– написала продавщица.



В имении отдельную комнату выделили под столовую / Фото Оксаны Матвеевой

В комнатах можно потеряться

В объявлении указано, что замок поделен на множество комнат. Это и столовая, и каминный зал, и кабинет, и библиотека, и покои владельцев (с личной ванной и гардеробной), и телевизионная, и винный погреб, и гостевая спальня. Также отдельно предусмотрена кухня, хозяйственный блок и даже гардероб для шуб.



В замке много элементов декора в багряных тонах / Фото Оксаны Матвеевой

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Обещают, что ремонт будет держаться "вечно"

Автор объявления заверила, что дизайн продумали таким образом, чтобы замку больше никогда не понадобился ремонт. Единственное, где новые владельцы смогут проявить фантазию – это переоборудовать какие-то комнаты под собственные нужды.

Под Киевом продают готический замок за 1 миллион долларов / Фото Оксаны Матвеевой

Текст публикации Оксаны Матвеевой:

Продаётся замок под Киевом в готическом стиле. Всего в 8 км от шумной столицы и вы попадаеде в сказку на яву.

На большой, зелёной территории поместья (1,2 га земли) расположен сам замок (500 м.кв.), домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м.кв.), конюшня на две лошади (120 м.кв.) и собственный плац.

На территории выполнен ландшафтный дизайн, есть озеро, беседка и фонтанчик, фруктовый сад, розарий.

Что представляет собой сам замок?! Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в средневековье... нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями).

За бархатными портьерами скрывается много комнат, среди которых: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйские покои (с с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хоз блок, шубная (гардеробная).



Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт. Кроме того, любую из вышеупомянутых комнат можно легко переделать в дополнительную спальню (детскую, гостевую, игровую, караоке и прочие).



Также в замке имеется две террасы, где за чашечкой кофе можно любоваться невероятной красоты розарием, садом и журчащим фонтанчиком.

Если же, вы не планируете заводить лошадей, конюшню с минимальными затратами, можно переделать, к примеру, в баню. Цена – 1 миллион долларов.